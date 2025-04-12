105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали без вести на СВО
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За время проведения специальной военной операции 342 сотрудника «Роскосмоса» были ранены, 105 погибли или пропали без вести, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал глава корпорации Дмитрий Баканов.
«Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество», — сказал Баканов.
Ранее российские женщины окрестили нового главу «Роскосмоса» самым красивым чиновником. Он довольно смущенно отреагировал на звание «новый краш россиянок».