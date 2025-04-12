105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали без вести на СВО Спецоперация 12 апреля 2025 18:38 Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

За время проведения специальной военной операции 342 сотрудника «Роскосмоса» были ранены, 105 погибли или пропали без вести, сообщает ТАСС.