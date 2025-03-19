Глава «Роскосмоса» Баканов смущенно отреагировал на звание «краша россиянок»

сегодня в 16:03

Российские женщины окрестили нового главу «Роскосмоса» Дмитрия Баканова «самым красивым чиновником». Он сам довольно смущенно отреагировал на звание «новый краш россиянок», сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале .

Представитель прессы признался, что не смог удержаться от шалости. Перед встречей президента России Владимира Путина с РСПП Юнашев «поймал» Баканова и сообщил ему о звании, которое дали россиянки.

«Приятно будет, если результат в космосе покажем соответствующий», — ответил Баканов.

По мнению Юнашева, новый глава «Роскосмоса» не привык к такому вниманию. Он явно засмущался после вопроса журналиста.

Ранее президент России Владимир Путин уволил Юрия Борисова с поста гендиректора «Роскосмоса». Новым главой ведомства стал заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.