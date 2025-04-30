Звездный коуч Инна Тлиашинова стала фигуранткой дела о неуплате налогов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении звездного коуча Инны Тлиашиновой. Она задолжала государству крупную сумму налогов. С учетом штрафа долг блогера составляет 431 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов. Тлиашинову объявили в розыск. Следствие будет ходатайствовать о заочном аресте, так как коуч находится за границей.

По данным правоохранителей, с 2020 по 2022 год блогер задолжала государству 431 млн рублей. Она проводила тренинги и семинары о личностном росте, рассказывала, как можно обогатиться.

Ранее столичный суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной еще на 2 месяца. Следователи допускают, что она могла получить 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов.