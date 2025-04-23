Столичный суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной на 2 месяца
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Чертановский районный суд столицы продлил блогеру Александре Митрошиной домашний арест на 2 месяца, сообщает пресс-служба суда.
Своим постановлением суд удовлетворил ходатайство следователя.
Митрошину обвиняют в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Блогера-миллионника остановили в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. Утром 8 марта ее доставили в Москву, а затем — на допрос в СК. Следователи допускают, что Митрошина могла получить 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов.