Звал в ряды террористов: москвича задержали за преступные комментарии в Сети

ФСБ задержала москвича, который призывал к терроризму в Сети

Правоохранители задержали жителя столицы 2000 года рождения, который призывал к совершению террористических актов. Для этого он использовал свои аккаунты в социальных сетях, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Мужчина разместил в публичных чатах комментарии, которые оправдывали терроризм. Он призывал россиян вступать в ряды украинского формирования, которое признано террористическим.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма в Сети). Мужчину заключили под стражу.

Ранее два несовершеннолетних жителя Забайкалья были приговорены к лишению свободы за подготовку и совершение терактов. Подростки через интернет вышли на связь с анонимным лицом, пообещавшим им денежное вознаграждение за организацию лесных пожаров в интересах Украины.

