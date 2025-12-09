Зумер из Серпухова отдал мошенникам 25 млн рублей из родительского сейфа

В Серпухове 18-летний юноша вскрыл родительский сейф, нашел там 25 млн рублей и отдал деньги мошенникам, которые заявили ему о необходимости явиться в комиссариат, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Зумер доверился позвонившему ему «сотруднику военкомата», который попросил продиктовать код из СМС под предлогом оформления записи. После этого парню позвонили якобы правоохранители. Они угрожали юноше возбуждением уголовного дела по факту пособничества и финансирования ВСУ и заставили снять видеобзор квартиры, который бы помог доказать его «непричастность».

Парень выполнил требования аферистов. В процессе съемки в кадр попал родительский сейф. Мошенники убедили зумера вскрыть хранилище и достать все деньги, чтобы передать их на «экспертизу». Аферисты пообещали направить к парню специальных курьеров.

В итоге молодой человек забрал из сейфа 25 млн рублей и передал их девушке и молодому человеку, который прибыли к его дому.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие задержало подозреваемых — 18-летнюю жительницу Ленинградской области и 21-летнего жителя Санкт-Петербурга, которым потерпевший передал сумку с деньгами.

По словам задержанных, ранее им позвонили неизвестные, угрожали обвинениями в возможной причастности к финансированию преступников и заставили выполнять их поручения. Молодые люди получали деньги от потерпевших и переводили их на указанные аферистами криптокошельки.

Подозреваемых отправили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения о «неуплаченном налоге», «переплате» или «недоимке».

