Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

сегодня в 16:43

Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения о «неуплаченном налоге», «переплате» или «недоимке». В письме содержится ссылка на поддельный сайт ФНС или Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цель схемы заключается в том, чтобы выманить банковские данные жертвы под предлогом: «возврата переплаты», «срочной оплаты со скидкой».

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым рекомендациям:

проверяйте и оплачивайте налоги только через официальный портал ФНС или Госуслуг;

не переходите по ссылкам из сообщений;

не вводите данные банковской карты на подозрительных сайтах.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.