Злоумышленники пытались похитить 1 млн рублей у подмосковного пенсионера

«С пожилым мужчиной через мессенджер связались неизвестные и пытались убедить, что его сбережения в размере 1 млн рублей могут быть украдены, и предложили перевести их на „безопасный счет“, но пенсионер догадался об обмане и обратился в полицию», — рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленников задержали в момент передачи денег. Это произошло у входа в городском кафе. Так, были задержаны ранее судимый 22-летний житель Мытищ и 26-летний житель Балашихи, которые были курьерами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ (подготовка к мошенничеству). Злоумышленников арестовали.

Сейчас полицейские устанавливают соучастников задержанных, а еще их причастность к аналогичным преступлениям.