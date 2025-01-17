Злоумышленники пытались похитить 1 млн рублей у подмосковного пенсионера
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Полицейские Одинцовского округа задержали двоих мужчин, которые попытались похитить у 71-летнего пенсионера 1 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
«С пожилым мужчиной через мессенджер связались неизвестные и пытались убедить, что его сбережения в размере 1 млн рублей могут быть украдены, и предложили перевести их на „безопасный счет“, но пенсионер догадался об обмане и обратился в полицию», — рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.
По ее словам, злоумышленников задержали в момент передачи денег. Это произошло у входа в городском кафе. Так, были задержаны ранее судимый 22-летний житель Мытищ и 26-летний житель Балашихи, которые были курьерами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ (подготовка к мошенничеству). Злоумышленников арестовали.
Сейчас полицейские устанавливают соучастников задержанных, а еще их причастность к аналогичным преступлениям.