сегодня в 14:27

Злоумышленники признались, что планировали взорвать авто военного в Петербурге

Ранее ФСБ предотвратила теракт, который двое россиян хотели устроить в Северной столице. Злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что они работали на спецслужбы Украины.

По данным ФСБ, задержанные планировали подрыв авто высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По заданию куратора они забрали из тайника СВУ, проследили за военным и установили бомбу под его машину.

Правоохранители нашли и обезвредили взрывчатку. Задержанные дали признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который готовил теракт на военном аэродроме на Кубани. Кадры задержания опубликовали в Сети.

