сегодня в 12:13

Опубликовано видео предотвращения теракта на военном аэродроме на Кубани

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину, который готовил теракт на военном аэродроме. Кадры задержания опубликовали в Сети, сообщает ТАСС .

Гражданин России 1986 года рождения в одном из мессенджеров познакомился с представителем украинских спецслужб. Он передавал иностранному куратору фото и видео военных объектов на территории Кубани.

Очередным заданием для мужчины стал поджог военного самолета. Сотрудники спецслужб задержали россиянина в момент подготовки к теракту.

На опубликованных кадрах видно, как задержанного сажают в машину, затем он уже участвует в следственных действиях. Возбуждено уголовное дело, суд арестовал подозреваемого.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что случившийся 23 февраля теракт на Савеловском вокзале в Москве мог случиться из-за вербовки по Сети. Мужчина был взорван дистанционно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.