Путин: взрыв у Савеловского вокзала произошел после вербовки в интернете

Случившийся 23 февраля теракт на Савеловском вокзале в Москве мог случиться из-за вербовки по Сети. Мужчина был взорван дистанционно, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, сообщает ТАСС .

«Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через Интернет, скорее всего», — отметил глава государства.

Мужчине дали взрывчатку. Затем удаленно взорвали и исполнителя, и вероятный объект атаки, подчеркнул Путин.

В этой ситуации речь идет о полицейских. Президент также допустил, что мужчина ничего не знал. Случившееся стало результатом преступного и беспечного поведения.

Ночью с 23 на 24 февраля на площади Савеловского вокзала к работникам ГАИ УВД по СВАО Москвы, сидящим в служебной машине, подошел мужчина. Потом произошел взрыв. Один полицейский погиб, еще двое были ранены.

