Путин: взрыв у Савеловского вокзала произошел после вербовки в интернете
Фото - © Сайт президента России
Случившийся 23 февраля теракт на Савеловском вокзале в Москве мог случиться из-за вербовки по Сети. Мужчина был взорван дистанционно, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, сообщает ТАСС.
«Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через Интернет, скорее всего», — отметил глава государства.
Мужчине дали взрывчатку. Затем удаленно взорвали и исполнителя, и вероятный объект атаки, подчеркнул Путин.
В этой ситуации речь идет о полицейских. Президент также допустил, что мужчина ничего не знал. Случившееся стало результатом преступного и беспечного поведения.
Ночью с 23 на 24 февраля на площади Савеловского вокзала к работникам ГАИ УВД по СВАО Москвы, сидящим в служебной машине, подошел мужчина. Потом произошел взрыв. Один полицейский погиб, еще двое были ранены.
