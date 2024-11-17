10-летнего мальчика избили на детской площадке в Петербурге
СК: неизвестные сломали нос 10-летнему мальчику на детской площадке в Петербурге
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Неизвестные злоумышленники избили 10-летнего мальчика на детской площадке в Петербурге. Он получил травмы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по городу.
В результате избиения ребенок оказался в больнице. У него обнаружили перелом носа и многочисленные ушибы.
Открыто уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ — «хулиганство». Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах произошедшего.
Ранее нетрезвую петербурженку избили. Она ждала автобус в одном из районов города.