10-летнего мальчика избили на детской площадке в Петербурге

сегодня в 17:55

СК: неизвестные сломали нос 10-летнему мальчику на детской площадке в Петербурге

Неизвестные злоумышленники избили 10-летнего мальчика на детской площадке в Петербурге. Он получил травмы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по городу.

В результате избиения ребенок оказался в больнице. У него обнаружили перелом носа и многочисленные ушибы.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ — «хулиганство». Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах произошедшего.

Ранее нетрезвую петербурженку избили. Она ждала автобус в одном из районов города.