Пьяной в хлам петербурженке сломали лицо, пока она ждала автобус на Дыбенко

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В Петербурге женщину госпитализировали с переломами носа и височной кости

В Санкт-Петербурге в больницу доставили 37-летнюю женщину с тяжелыми травмами головы. У нее оказался проломлен череп и наблюдалась сильная алкогольная интоксикация, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествие случилось на Богатырском проспекте ночью 8 октября. Петербурженка стояла неподалеку от станции метро «Улица Дыбенко», где ждала автобус.

Как считают правоохранители, в этот момент даму побили неизвестные. Вскоре женщину увезли в медучреждение с переломами костей носа и височной кости, а также открытой черепно-мозговой травмой.

Петербургские полицейские выясняют все детали и обстоятельства произошедшего с избитой горожанкой.