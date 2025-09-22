Жуткие сожители: осы и тараканы оккупировали общежитие студентов на Ямале

Студенты колледжа на Ямале рассказали о «подселившихся» осах и тараканах

Осы и тараканы терроризируют общежитие одного из колледжей в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе. Насекомые сделали гнезда рядом, а на окнах не установлены сетки от москитов, некоторых студентов покусали, сообщает «Север-Пресс» .

Корреспондент попросил комментарий у представителей колледжа. Родители также написали о проблеме в чате. Сотрудники учреждения усилили меры контроля.

После того как в общежитии нашли ос и тараканов, работники организовали повторные профилактические мероприятия. Также провели дезинфекцию в помещениях.

Один из родителей рассказал, что его ребенок обнаружил мертвого таракана в комнате.

Ранее в соцсетях опубликовали информацию о том, что в одной из больниц Новосибирска появились клопы и тараканы. Первые кусали пациентов.

В пресс-службе медицинского учреждения отрицать случившееся не стали. Там отметили, что насекомые завелись из-за действий пациентов. Якобы люди оставляют пищу, на которую и приходят тараканы. При этом уборку проводят два раза в сутки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.