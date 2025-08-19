Новосибирская больница № 11 обвинила пациентов в появлении клопов и тараканов

Недавно в социальных сетях начала распространяться информация о том, что в новосибирской городской больнице № 11 неблагоприятные условия для пациентов: клопы и тараканы. Стало известно, почему такое произошло в больнице, сообщает Om1 Новосибирск .

Пациенты сообщали о том, что в палатах на 7 этаже невозможно спать с выключенным светом из-за укусов клопов, а по помещениям постоянно бегают тараканы. В пресс-службе медучреждения не стали отрицать проблему, но отметили, что ее появление связано с самими пациентами.

«Тараканы, простите, не мы разводим — это пациенты оставляют еду, несмотря на предупреждения. Уборка проводится дважды в день», — заявили в администрации больницы.

Клопов, по мнению больницы, тоже заносят пациентами, в том числе бездомные. Сотрудники добавили, что после нескольких двух пациентов уже проводили внеплановую дезинфекцию, ремонтировали стены, а уже пришлось запланировать следующие работы, которые должны начаться в ближайшие дни.