Жуткие кадры: видео, как грузовик сносит девушку на моноколесе в Подмосковье

Появилось видео, как грузовик сбил насмерть девушку на моноколесе в Подмосковье

Появилось видео ДТП, во время которого девушка на моноколесе выехала под колеса к грузовику Shacman в Ленинском городском округе Подмосковья и была сбита. Она погибла в возрасте 21 года, сообщает « МК: срочные новости ».

На записи видно, что грузовик Shacman едет в своей полосе. Из-за угла быстро выезжает девушка на моноколесе, которая, видимо, планирует пересечь дорогу. Судя по кадрам, она даже не пыталась остановиться или снизить скорость перед выездом на проезжую часть.

Водитель грузовика врезался в девушку, та упала на асфальт. Прохожие бросились девушке на помощь.

ДТП произошло 11 августа примерно в 19:18 на 5-м километре дороги МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД в Ленинском округе. Девушка на моноколесе погибла на месте.