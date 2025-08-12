Девушка на моноколесе врезалась в грузовик и погибла в Подмосковье

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье девушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главную и столкнулась с грузовиком Shacman. Из-за аварии женщина погибла сразу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 11 августа примерно в 19:18 на 5-м километре дороги МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД в Ленинском округе. Погибшей был 21 год.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее на Северо-Восточной хорде в Москве произошло массовое столкновение автомобилей. Образовался затор.