Девушка на моноколесе врезалась в грузовик и погибла в Подмосковье Происшествия сегодня в 08:59 Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье девушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главную и столкнулась с грузовиком Shacman. Из-за аварии женщина погибла сразу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.