Массовое ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве спровоцировало пробку

В районе 1-го Казанского просека на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве 11 августа столкнулись сразу несколько автомобилей. Из-за происшествия в районе аварии образовался дорожный затор, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

Предварительно известно, что в аварию попали несколько машин. Какие именно марки, а также что стало причиной ДТП, устанавливается.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Специалисты столичного Дептранса просят автомобилистов Москвы учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения, чтобы не усугублять ситуацию. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям, поэтому водителям рекомендуют быть предельно внимательными и не нарушать правила движения.