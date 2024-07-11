Жуткие кадры девушки из Подмосковья со снятым скальпелем появились в Сети

SHOT: в Сети опубликовали кадры девушки, которой срезало скальп в Подмосковье

На подмосковном производстве станок затянул распущенные волосы 25-летней девушки, в результате чего ей частично срезало скальп, сообщает SHOT .

Жуткие кадры пострадавшей появились в Сети. Ни них виден участок головы, с которого был срезан скальп, а также показаны результаты хирургического вмешательства.

Девушку со скальпированной раной и зияющими костями черепа спасли врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Они провели экстренную операцию, в результате которой пришили скальп на место.

Кожа прижилась к костям черепа. Пациентке предстоят дальнейшая пластика и реабилитация.