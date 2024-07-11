Частично снят скальп: Пушкинские врачи спасли девушку с уникальной раной

25-летнюю девушку с огромной скальпированной раной и зияющими костями черепа доставили в приемное отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н., сообщает пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Пострадавшая проходила мимо станка на производстве с распущенными волосами. Локоны попали в механизм, и он их затянул. В результате трагедии у девушки оказалось скальпировано более половины волосистой части черепа.

У пациентки также было нарушено кровоснабжение, повреждены сосуды, потеряно до полулитра крови. Хирурги и травматологи провели экстренную совместную операцию.

Заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов отметил, что главная угроза для жизни заключалась в открытой кости, которая обычно подвергается некротическим изменениям и гниению. Если бы появилась бактериальная инфекция, то за ней следовали бы сепсис, полиорганная недостаточность и смерть.

Так как транспортировка пострадавшей в медучреждение заняла время, лоскут уже получил необратимые ишемические изменения. Закрытие раны было выполнено после подготовки раневой поверхности и аутотрансплантата — оторванного участка скальпа. Дальнейшее заживление происходило под струпом (корочкой).

Заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян назвал настоящим чудом то, что кожный лоскут смог прижиться. Медикам удалось избежать большого риска отмирания тканей.

После операции девушка три недели провела в стационаре, а затем несколько месяцев оставалась с врачами на связи. Сейчас кожа полностью закрыла кости черепа. Пациентка готовится к дальнейшей пластике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.