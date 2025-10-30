Жуткая находка: голый труп женщины без головы нашли в лесопарке Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга наткнулся на страшную находку во время пробежки в лесопарке — он обнаружил труп голой обезглавленной женщины, сообщает Baza .

Мужчина нашел тело в Юго-Западном лесопарке утром. На девушке не было одежды. Единственная вещь, которая была на ней — кольцо на пальце.

На место прибыли правоохранители. Предварительно, смерть имеет криминальный характер, так как срез на шее слишком ровный.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас правоохранители проверяют сводки о пропавших женщинах. Также они ищут пропавшую голову девушки — поиски ведутся по всему лесопарку.

Ранее тело мужчины выпало из мусоровоза при разгрузке отходов в Санкт-Петербурге. Во время осмотра трупа признаков того, что мужчину убили, не нашли.

