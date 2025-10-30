сегодня в 11:31

Тело мужчины выпало из мусоровоза при разгрузке отходов в Санкт-Петербурге

Труп мужчины выпал из мусоровоза во время его разгрузки на полигоне по хранению отходов, расположенном на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 29 октября, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

Во время осмотра трупа признаков того, что мужчину убили, не нашли. Известно, что погибший приехал из Вологодской области.

Постоянного места жительства в Санкт-Петербурге у него не было. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее жители Перми нашли упакованный в черный пакет «труп», висящий на дереве с табличкой: «Нагрубил менеджеру». Позднее выяснилось, что это шутка, и «тело» ненастоящее.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.