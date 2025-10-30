Тело мужчины выпало из мусоровоза при разгрузке отходов в Санкт-Петербурге
Труп мужчины выпал из мусоровоза во время его разгрузки на полигоне по хранению отходов, расположенном на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел 29 октября, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.
Во время осмотра трупа признаков того, что мужчину убили, не нашли. Известно, что погибший приехал из Вологодской области.
Постоянного места жительства в Санкт-Петербурге у него не было. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
