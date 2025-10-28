Висящий на дереве черный пакет с «трупом» напугал жителей Перми

сегодня в 19:02

Жители Перми наткнулись на упакованный в черный пакет «труп», который висел на дереве. На нем была табличка с надписью «Нагрубил менеджеру», сообщает «Подъем» .

Пакет антропоморфной формы нашли на улице Чкалова. Прохожие не на шутку испугались, завидев нечто, висящее на дереве. В соцсетях завирусились кадры с данным пакетом. Правоохранители заинтересовались ими.

Полицейские проверили инсталляцию. Они установили, что неизвестные вывесили пакет с целью пошутить. Правоохранители призвали горожан избирательнее относиться к форме выражения юмора, чтобы не волновать общественность.

Известно, что радом с деревом, на котором висел пакет, находится пункт выдачи заказав одного из маркетплейсов. Есть вероятность, что персонал решил пошутить так в преддверии Хэллоуина.

Ранее в городе Абакан Республики Хакасия в детском центре к Хеллоуину устроили по-настоящему адскую инсталляцию. Там повесили Кроша, оторвали голову мишке.

