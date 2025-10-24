Заяц в петле, мишка без головы: инсталляция для детей к Хеллоуину вызвала скандал

В городе Абакан Республики Хакасия произошел скандал. В детском центре к Хеллоуину устроили по-настоящему адскую инсталляцию. Там повесили Кроша, оторвали голову мишке, а труп подвесили в пакете вниз головой. Увиденное шокировало родителей, сообщает Baza .

Распоротого мишку в маске чумного доктора, обмотанный скотчем и цепью черный пакет с трупом, стены и пупс, залитые красной краской, — такая инсталляция среди классической паутины и тыкв к Хеллоуину расположилась в «Софи-Парке».

Шестилетние дети посетили центр вместе с родителями для празднования дня рождения, но увиденное стало шоком для них. Мамы обратились с жалобами во всевозможные инстанции. Сотрудники детского центра сообщили, что так готовились к празднику, но потом устрашающую инсталляцию убрали.

Позже гендиректор «Софи-Парка» в Абакане Софья Григорьева объяснила, что декорации были предназначены для взрослой вечеринки и не имели отношения к Хеллоуину.

«Мы же коммерческая организация, и у нас не только дети развлекаются. У нас вечеринка была для взрослых людей — квест. Была заказана услуга — страшный квест-вечеринка. Это не было предназначено ни для Хеллоуина, ни для детей. Было очень профессиональное и крутое мероприятие. Заказчик очень доволен», — цитирует гендиректора «Подъем».

При этом она подчеркнула, что инсталляция находилась в углу, с другой стороны от зоны детских праздников. Свою ошибку детский центр учел, в будущем будет дополнительно закрывать подобные декорации.

Григорьева также пожаловалась на обвинения в праздновании самого Хеллоуина. Она отметила, что сама является мамой и не видит в этом ничего предосудительного.

«Я сама мама, и когда я смотрю мультик „Тайна Коко“ — шедевр, я не понимаю, почему мы не можем отмечать этот праздник. Мне кажется, что, наоборот, родители должны детям говорить о том, что бывают и грустные моменты в нашей жизни», — заявила она.

