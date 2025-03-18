Журналиста International reporters Андреа Лучиди не выпустили из Латвии в Россию

Латвийские власти не выпустили в Россию журналиста International reporters Андреа Лучиди, который освещал в Риге марш в память о Латышском легионе, сообщает Telegram-канал International reporters_ru .

Во вторник, 18 марта латвийские пограничники задержали гражданина РФ и шеф-редактора итальянской редакции International reporters.

«Пограничники с шевронами „Слава Украине“ обвинили меня в том, что я скрываю ввоз в Россию дрона и денег, а я этого не скрывал, более того, все это были официально ввезено из России в Латвию несколько дней назад», — рассказал Лучиди.

Он подчеркнул, что пограничники требовали беспилотник и деньги взамен на разрешение на въезд в Россию. Увидев паспорт гражданина РФ, они стали интересоваться у журналиста его отношением к России.

В настоящее время задержанный Андреа Лучиди ищет способ вернуться в Россию с территории Евросоюза.

Ранее стало известно, что главного редактора «Вечерних ведомостей» Екатеринбурга уличили в связи с Агентством США по международному развитию (USAID).