Правоохранители задержали Постникова за демонстрацию символики, находящейся под запретом. Источники в правоохранительных органах раскрыли подробности о систематическом посещении главредом екатеринбургского СМИ мероприятий, проводимых при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

По информации источника, с 2014 года фигурант посещал разные мероприятия, включая те, что спонсировались USAID. Постников активно участвовал в зарубежных и российских форумах оппозиционной направленности.

В 2018 году он прошел обучение на московском тренинге движения «Голос»**. В тот же период он выезжал на конференции «Открытой России»* в Латвию и Чехию. Позднее, в 2019 году, его заметили на берлинском форуме «Россия для граждан», а также на тренинге Camp Camp в Праге, организованном местным Центром гражданского общества***.

В 2022 году начались судебные разбирательства в отношении екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» и связанных с ним лиц. Кировский суд наложил серию штрафов: компания «Техноторг» как учредитель СМИ должна была выплатить 200 тысяч рублей за множественные случаи дискредитации армии, главред получил штраф в 100 тысяч, а учредителю назначили взыскание в размере 150 тысяч рублей.

Преследования продолжились и в 2023 году: осенью учредителю издания пришлось заплатить еще 245 тысяч рублей, а руководителю «Техноторга» — 110 тысяч. Финалом событий стало задержание Постникова в последний день февраля в Екатеринбурге за демонстрацию запрещенной символики. Административное дело завершилось арестом на две недели.

Информационный портал «Вечерние ведомости» фокусируется на новостях трех регионов Урала — от Челябинска до Перми, включая Свердловскую область. Как указано в описании ресурса, это онлайн-СМИ выпускает материалы каждый день, держа читателей в курсе региональных событий.



* и *** Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.

** Движение признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией.