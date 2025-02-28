Главред «Вечерних ведомостей» задержан в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские задержали главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова за публичное демонстрирование экстремистской атрибутики, сообщает РИА Новости .

Задержание подтвердил адвокат журналиста Георгий Краснов. По его словам, Постникова отвезли в отдел полиции. На него составляют протокол об административном правонарушении.

Краснов сообщил, что главреда, скорее всего, задержат до завтра — 1 марта уже состоится суд. Адвокат пообещал узнать после ознакомления с делом, за какой пост в Telegram хотят привлечь Постникова.

Сейчас известно, что на главреда составляют протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики). Постникову грозит административный арест до 15 суток.

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