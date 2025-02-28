Суды Москвы: блогер Ахмед Венгалби арестован на 2 месяца

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под арест на два месяца автомобильного блогера Ахмеда Венгалби (Алиасхабова), известного под псевдонимом WENGALLBI. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Венгалби арестован в связи с покушением на дачу взятки работнику дорожно-постовой службы. Против него открыто уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ.

По данным правоохранителей, Венгалби, будучи в салоне машины работника ДПС, попытался дать ему взятку, чтобы полицейский отпустил его без протокола об управлении авто в состоянии опьянения. Сотрудник правоохранительных органов отказался брать деньги, после чего пресек противоправные действия мужчины. Затем блогера задержали.

Ранее сообщалось что Венгалби, предположительно, попытался дать инспектору ДПС 100 взятку в размере тыс. рублей.