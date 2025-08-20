сегодня в 18:09

Живодеры расстреляли всех кошек во дворе дома в Санкт-Петербурге

Неизвестные живодеры убили всех кошек во дворе дома на Плуталова, 10 в Санкт-Петербурге. Питомцы жили там долгое время, сообщает « Фонтанка ».

Жители двора отметили, что камеры, вероятно, сняли преступление, но доступа к ним нет.

Тела застреленных кошек забрали не сотрудники правоохранительных органов. Комблаг, занимающийся вывозом умерших питомцев, о случившемся не знает. Возможно, погибших животных убрали люди.

Жители района написали обращение в полицию и прокуратуру.

