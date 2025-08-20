Дети могли порезать и повесить собаку на стройке в Краснодаре

Жители Краснодара обвинили детей в том, что они порезали и повесили собаку

В Краснодаре жители обвинили детей в том, что они побили, порезали ножом, а затем повесили собаку по кличке Уголек. Питомец сорвался с поводка и убежал в середине июня, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Новости ».

Через некоторое время дети обнаружили на территории ближайшей стройки труп Уголька. Он был подвешен на арматуре. На теле были раны, признаки разложения.

По камерам удалось отследить, что 22 июня группа детей вместе с собакой отправилась на стройку. Через 10 минут ребята вернулись, но питомца с ними не было.

«Уголька жестоко убили. Сначала порезали ножом, потом били, затем повесили, зацепив ошейник за крюк арматуры, чтобы имитировать самоповешение, якобы пес сам зацепился и умер от удушения», — говорят местные.

Хозяйка собаки написала заявление в полицию. Там ей сказали, что, раз преступление могли совершить дети, то ей нужно обращаться в отдел по несовершеннолетним. Дело не возбудили. Полицейские считают, что питомец мог сам зацепиться за арматуру и повиснуть.