Жительнице Уфы изуродовали лицо после посещения косметолога и уколов красоты

Жительница Уфы отправилась к косметологу, чтобы улучшить состояние кожи и уменьшить морщины, но в результате получила некроз тканей на лице, шее и груди, сообщает Baza .

В октябре 2022 года девушка по совету знакомых обратилась к косметологу, чтобы та вколола ей под кожу витамины. Эта процедура известна как мезотерапия. Отзывы у специалиста были хорошие, потому пациентка пришла в салон, ни о чем еще не подозревая.

Там ей сказали, что процедуру будет делать помощница косметолога, так как у врача было много работы. Девушка согласилась, а на следующий день ее состояние ухудшилось: поднялась температура, появилась слабость. Девушка вновь обратилась к косметологу, та посоветовала пить противоаллергические препараты, а если они не помогут — «мазать кожу теплым яичком». Но ничего из этого не сработало.

После этого косметолог начала колоть пациентке разные гормональные препараты, чтобы исправить ситуацию. Однако и они не помогли, а кожа девушки покрылась атрофическими рубцами — последствиями некроза тканей.

Через полтора месяца жительница Уфы обратилась к другому врачу, но тот сказал, что ситуацию уже не исправить, так как в тканях началось нагноение. В итоге на лице потерпевшей остались дырки. Девушка подала иск в гражданский суд и выиграла дело.

Косметолог должна выплатить пациентке 2 млн морального ущерба, а также 1 млн в качестве штрафа. Пока что специалист продолжает работать, а потерпевшая хочет, чтобы на нее возбудили уголовное дело.

Ранее 50-летней женщине изуродовали лицо в московской клинике. Она хотела «лисьи глазки», но ей перетянули веко.