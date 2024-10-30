«Хотела „лисьи глазки“»: 50-летней женщине изуродовали лицо в московской клинике

50-летняя жительница Камчатки захотела сделать модные «лисьи глазки» и обратилась в московскую клинику. Там ей изуродовали лицо за 620 тыс. рублей, сообщает Mash .

Женщине сделали коррекцию обвисшего века в столичной клинике пластической хирургии Frau Klinik. За операцию она заплатила 620 тыс. рублей. Однако с самого начала что-то пошло не так.

Сначала клиентке заявили, что хирургическое вмешательство будет длиться 1,4 часа, но на деле пациентку оперировали почти 4 часа. Дома женщина заметила у себя на лице бугорок. Вероятнее всего, он образовался из-за перетяжки века.

Жительница Камчатки обратилась за консультацией к другому хирургу. Он сказал, что операцию сделали некачественно и халтурно. Это подтвердила и независимая экспертиза.

Женщина потребовала у клиники вернуть ей половину стоимости процедуры. Ей отказали и предложили повторную операцию на кривой части лица. Потерпевшая не согласилась на такой исход. Она собирается судиться с клиникой.

Ранее лечившей рак москвичке изуродовали грудь из-за реконструкции имплантами. Кроме того, ее состояние после операции резко ухудшилось.