Жительнице Тюмени сделали предложение после того, как она чуть не погибла в ДТП

Девушка спешила на своей «Гранте» на экзамен, когда на автомобиль упал фонарный столб. После этого ей сделали предложение, сообщает SHOT .

23-летняя жительница Тюмени Регина едва осталась жива, когда на ее автомобиль упал фонарный столб, пробивший кузов. Чудом сумев не попасть под удар, девушка выбралась из машины, при этом она улыбалась.

Регина ехала на сдачу диплома, когда на нее автомобиль упал фонарный столб. Произошедшее не смогло испугать девушку: она уверяет, что это даст ей возможность лучше подготовиться к экзамену.

К месту ДТП быстро добрался молодой человек Регины. Несмотря на то, что девушка не выглядела испуганной, он решил ее утешить оригинальным способом. Парень встал на одно колено и сделал Регине предложение. Счастливая студентка согласилась. Девушка отметила, что теперь у нее есть 2 повода для праздника: помолвка и второй день рождения.

Ранее двое нижегородцев, разъезжавших на мотоцикле, едва не расстались с жизнью, сбив лося. В результате аварии мужчины получили травмы. О состоянии лося информации нет.