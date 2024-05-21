Двое нижегородцев едва не погибли, врезавшись на мотоцикле в лося

сегодня в 14:23

В Нижнем Новгороде мотоциклисты сбили лося и чуть не погибли

В Нижнем Новгороде двое мужчин сбили лося, когда катались на мотоцикле Honda. В результате аварии пострадали и водитель, и пассажир транспортного средства, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

ДТП случилось ночью вторника, 21 мая. Примерно в 00:45 мотоциклисты двигались по улице Федосеенко в областной столице, когда врезались в дикое животное. Как оказалось, из сумрака вышел лось.

Кадры произошедшего также появились в Сети. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы, вскоре их осмотрели врачи скорой помощи.

Информации о состоянии сбитого лося не приводится. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются правоохранителями.