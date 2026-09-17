Врач предупредила о рисках «феромон-максинга»

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Отказ от душа, парфюма и стирки ради накопления «феромонов» может вызвать раздражение кожи, зуд и инфекции, сообщает RT .

«Феромон-максинг» — тренд из соцсетей, сторонники которого не моются, не пользуются парфюмом и не стирают одежду, чтобы стать привлекательнее. Врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» Светлана Шевцова предупредила: длительное пренебрежение гигиеной усиливает запах тела и создает риски для кожи.

«Пот и отшелушенные клетки кожи служат питательной средой для микроорганизмов. Продукты их жизнедеятельности формируют тот самый индивидуальный запах, который мы воспринимаем как запах тела», — рассказала специалист.

Шевцова пояснила, что неделями нестиранная одежда накапливает пот, кожное сало и частицы кожи, что способствует размножению бактерий и грибков.

«Следствием отсутствия гигиены становятся не только трудноустранимый запах, но и дерматологические проблемы: раздражение, зуд, фолликулит и грибковые поражения», — предупредила врач.

Наука не подтверждает существование у человека феромонов, которые гарантированно повышают привлекательность. Доцент факультета социальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Никита Кочетков отметил, что такие тренды привлекают простотой, но в долгих отношениях важнее личностные качества.

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