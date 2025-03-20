Жительнице ХМАО удалили матку после потери трех литров крови во время родов

27-летней жительнице ХМАО отказали в кесаревом сечении. В результате женщина потеряла три литра крови, а затем ей удалили матку, сообщает « Осторожно, новости ».

Инцидент произошел 16 декабря 2024 года в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, где у Елены проходили роды. По словам ее мужа, девушке не рекомендовали рожать естественным путем из-за отсутствия почки и узкого таза.

Однако в отделении дежурный акушер-гинеколог заявила, что устала «от нытья». Она отказалась делать кесарево, мотивировав это тем, что Елена — «здоровая баба — родит сама». В итоге во время естественных родов девушке без ее согласия провели стимуляцию окситоцином, эпизиотомию и «выдавливание» ребенка при схватках.

По словам супруга Елены, спустя 10 минут после родов акушер надавила девушке на живот. У роженицы началось маточное кровотечение, она потеряла три литра крови. Акушер-гинеколог не смогла справиться с ситуацией и приняла решение удалить матку. Во время переливания крови Елене попали в сонную артерию, поэтому образовалась гематома.

Супруги обратились в полицию. В феврале 2025 года СК возбудил дело по факту халатности. Принимавшая роды акушерка отрицает причастность к произошедшему. Она все еще продолжает работать в больнице.

Ранее женщина умерла от кровопотери после родов на Камчатке. Ее поместили в реанимацию, но врачи не смогли ей помочь.