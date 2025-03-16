Женщина умерла от кровопотери после родов на Камчатке

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту смерти 37-летней женщины после родов в больнице, сообщает РЕН ТВ .

Причиной смерти пациентки стало ненадлежащее исполнение профобязанностей врачами. Новорожденный выжил, здоровью малыша ничего не угрожает.

Как пишут местные СМИ, роженица скончалась в результате обильной кровопотери. После родов пациентку поместили в реанимацию, но врачи не смогли ей помочь.

Муж погибшей считает, медики врачи могли бы спасти его супругу, если бы сделали ей кесарево сечение или удалили матку.