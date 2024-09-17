Жительница Владивостока выпала из окна после просьб о помощи
В Приморском крае расследуют дело о падении женщины из окна
Во Владивостоке женщина просила из квартиры о помощи и выпала из окна, идет проверка, сообщили в прокуратуре Приморского края.
В местных соцсетях появилась информация о том, что на окне одной из многоэтажек города появилась надпись SOS, очевидцы сообщали о световых сигналах фонариком.
Представители правоохранительных органов и специальных служб на месте попытались связаться с женщиной, но она выпала из окна, сказано в сообщении.
Пострадавшая выжила, ей оказывают помощь медики.
В прокуратура Первореченского района Владивостока начали доследственную проверку инцидента.
Ранее в Приморье пассажирка такси на ходу выпрыгнула из автомобиля из-за неадекватного поведения водителя.