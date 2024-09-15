Видео: в Приморье женщина сбежала из такси на ходу из-за неадекватного водителя

Пассажирка выпрыгнула из движущегося такси на трассе в Приморском крае

В Приморском крае пассажирка такси была вынуждена выпрыгнуть из движущегося автомобиля такси на трассе Владивосток — Артем из-за опасного поведения водителя, сообщает Readovka .

Как сообщают очевидцы, водитель Toyota впал в невменяемое состояние, а затем и вовсе отпустил руль, не реагируя на крики пассажирки. В результате потери управления автомобиль врезался в леера, у него оторвался бампер.

В этот момент женщина решила покинуть машину экстремальным способом. При этом сам таксист даже не заметил, что клиентка пропала.

От медицинской помощи пассажирка отказалась и лишь попросила подвезти ее до дома. По предварительной информации, она отделалась легкими ушибами и ссадинами.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.