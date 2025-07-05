Житель Копейска заминировал свой почтовый ящик, чтобы наказать ворующего соседа

Инцидент произошел 2 июня в Копейске. На улице в руках у 60-летнего мужчины взорвалась коробка. У пострадавшего оторвало кисти, в настоящее время мужчина находится в больнице. При этом дома у пострадавшего полицейские обнаружили патроны и порох.

В ходе расследования выяснилось, что коробку мужчина украл из почтового ящика своего 55-летнего соседа. Между мужчинами давно возник конфликт. Владелец почтового ящика, зная о соседе-воре, намеренно положил в него посылку с самодельным взрывным устройством.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство общеопасным способом.

Ранее пьяный житель Подмосковья поджег дачный дом с бывшей женой и еще 4 людьми. В результате ЧП два человека погибли.