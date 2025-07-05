Эрдоган: Турция следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна внимательно следить за напряженностью между Азербайджаном и Россией. Он призвал стороны к сдержанности, сообщает РИА Новости .

Эрдоган считает, что решить вопрос помогут заявления, которые смягчат дипломатическую напряженность. Он понадеялся, что негатив между странами прекратится как можно скорее.

«Мы очень хотим, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном», — заявил Эрдоган журналистам после возвращения из Азербайджана.

Турция продолжит предпринимать шаги для решения проблемы. Важно не допустить эскалации в регионе, где стабильность была достигнута после стольких войн и конфликтов. Эрдоган подчеркнул, что все эти вопросы он обсуждал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Господин Ильхам делает очень осторожный и осмотрительный шаг. Он не сторонник преследования и эскалации этого вопроса. Из заявлений Ильхама я понял это», — заявил турецкий лидер.

28 июня в Свердловской области задержали фигурантов по делам прошлых лет, которые входили в состав преступной этнической группы. Уже через два дня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек, входящих в состав медиагруппы «Россия сегодня». 1 июля в Баку были задержаны еще восемь граждан России.