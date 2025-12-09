сегодня в 22:30

Жительница Венесуэлы осталась без внутренних органов после резекции желудка

Бодипозитивщица из Венесуэлы осталась без внутренних органов после резекции желудка, сообщает Mash .

На этот шаг женщина решилась из-за хейтеров. Но во время операции врачи совершили ошибку — повредили поджелудочную железу и диафрагму, удалили 3 метра кишечника и селезенку.

В результате провели вторую операцию, однако состояние пациентки стало ухудшаться: она перенесла два кардиореспираторных приступа, после чего органы отказали.

Позже женщина сделала еще одну операцию. Оказалось, что желудок Майры находится за сердцем, между миокардом и легкими, и сильно поврежден. В итоге хирурги его полностью удалили.

Ранее известная модель Анастасия Решетова сделала откровенное признание в своем блоге, выразив сожаление о пластических операциях, перенесенных в молодости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.