Модель Анастасия Решетова жалеет о сделанных пластических операциях

Публикуя архивное фото 10-летней давности, 29-летняя звезда отметила: «Нос еще свой… Красивые девочки делают себя еще красивее просто из-за неуверенности в себе. Я бы сейчас не пошла на операцию».

Решетова подчеркнула, что приняла решение об операции в 18 лет из-за временных комплексов, хотя ее естественная внешность не требовала коррекции. Модель также рассказала, что три года назад начала процесс возвращения к натуральной эстетике — удалила филлеры из губ и рассматривала возможность уменьшения груди, увеличенной в 19 лет. По ее словам, с возрастом пришло понимание, что «нет ничего лучше уникальной природной внешности».

Это уже не первое откровение Решетовой о последствиях пластики — ранее она уже выражала желание вернуть естественные формы после рождения второго ребенка.

