Жительница Таганрога бросила мертвого сына с его близнецом в наливайке

Жительница Таганрога принесла мертвого сына вместе с его братом-близнецом в магазин разливного пива «Пивной ковчег», оставила детей на входе и ушла. Предварительно, перед этим она избила их, сообщает Mash .

Донести малышей до входа в магазин матери помог прохожий, который затем ушел. Младенцы были в переноске. Сама женщина, судя по камерам видеонаблюдения, осталась возле детей и заплакала. Затем она ушла.

Через некоторое время в магазин пришел отец младенцев. Камеры зафиксировали, что он взял на руки погибшего сына и заревел. Сотрудники наливайки вызвали скорую помощь.

У мертвого мальчика на теле обнаружили трупные пятна, следы ушибов и ссадины на лице. Второй малыш находился без сознания.

Известно, что в субботу мать детей отмечала день рождения вместе с супругом и друзьями. В какой-то момент они поссорились. Женщина осталась дома, а ее муж и друзья ушли. Предварительно, женщина могла избить малышей, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Мать детей задержали — она была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ранее привлекалась по статье за неисполнение родительских обязательств, состояла на учете в ПДН.

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