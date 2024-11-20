Таджик убил пятимесячную дочь в Подмосковье, устав от ее плача

В подмосковных Люберцах вечером 19 ноября от рук 28-летнего уроженца Таджикистана погибла пятимесячная девочка. Мужчина устал слушать ее плач и нанес несколько ударов по голове малышки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

Изначально мать девочки пыталась скрыть убийство дочери ее отцом. Бригаде скорой помощи она рассказала, что малышка якобы вдохнула оторвавшиеся от игрушки бусины и задохнулась, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

В ходе разбирательства стало ясно, что на самом деле девочка умерла не от асфиксии, а от ударов по голове, которые ей нанес 28-летний отец.

Мужчину уже задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Предварительно установлено, что молодой отец устал от плача ребенка и начал его избивать, причинив несовместимые с жизнью травмы.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения. О судьбе матери, которая выдумала историю про бусину и пыталась скрыть убийство дочери, ничего не уточняется.