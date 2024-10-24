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Жительница Шебекина пострадала при взрыве боеприпаса на огороде

Боеприпас упал и сдетонировал на огороде в Шебекино, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В среду женщина нашла на огороде взрывоопасный предмет. Она взяла его в руки и отбросила. Боеприпас, ударившись о землю, сдетонировал. У пострадавшей зафиксированы множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Женщине оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно.

Губернатор призвал жителей не брать в руки незнакомые предметы. В таком случае лучше позвонить на линию 112.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области из-за очередной атаки ВСУ пострадал мужчина, его срочно госпитализировали в больницу.