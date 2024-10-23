сегодня в 21:39

Гладков сообщил о ранении мужчины при атаке ВСУ по Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области из-за очередной атаки ВСУ пострадал мужчина, его срочно госпитализировали в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам губернатора, местный житель получил осколочное ранение грудной клетки и стопы в результате взрыва сброшенного с дрона ВСУ взрывного устройства. Врачи белгородской больницы № 2 оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.

Шебекино также подверглось очередному украинскому обстрелу. В результате атаки у легкового автомобиля выбило боковое стекло.

В Муроме Шебекинского городского округа два беспилотника обстреляли два частных дома. У одного жилья повреждена крыша и выбиты окна, а у второго — выбиты окна и посечен забор.