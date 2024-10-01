Жительница Реутова чуть не умерла после сдачи яйцеклеток в Москве

32-летняя жительница Реутова едва не умерла после операции по изъятию яйцеклеток в Москве, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Женщина решила заморозить свои яйцеклетки летом прошлого года. Она искала в интернете соответствующие клиники с высоким рейтингом.

Однажды женщина увидела положительный отзыв от блогерши, которая с помощью сотрудников московского центра планирования семьи на Шмитовском проезде смогла заморозить свои яйцеклетки. После этого жительница Реутова решила обратиться за помощью именно в данное медучреждение.

В начале ноября клиентка подписала с центром договор. За услуги она заплатила 200 тыс. рублей. После сдачи анализов жительница Реутова в течение нескольких недель делала уколы, стимулирующие функции яичников.

14 декабря женщина приехала в центр на пункцию яичников. Ей провели операцию под общим наркозом. Спустя час после того, как пациентка пришла в себя, она почувствовала головокружение и боль внизу живота.

В 14:00 женщине сообщили, что она может ехать домой. Однако вскоре после этого она упала в обморок, ее госпитализировали в больницу. У пациентки диагностировали внутреннее кровотечение. Выяснилось, что у нее произошел разрыв яичников. Женщина потеряла свыше 2 литров крови. Ее удалось спасти.

Потерпевшая подала иск в суд на центр планирования семьи, где ей сделали операцию. Она хочет получить моральную компенсацию в размере 50 млн рублей, а также наказать медицинских работников, которые халатно отнеслись к своим обязанностям.

Ранее россиянок предупредили о последствиях якобы легкого заработка в Китае. Девушки оправлялись в КНР, где становились донорами яйцеклеток, но им не объясняли, что это незаконно.