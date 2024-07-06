Россиянок предупредили о последствиях якобы легкого заработка в Китае

Россиянки делятся новым, но сомнительным способом заработать миллионы. Они отправляются в Китай, где становятся донорами яйцеклеток, но девушек не предупреждают о последствиях, сообщает SHOT .

Легким способом заработать девушки делятся в соцсетях. Они размещают видео, где хвастаются, что быстро смогли получить от 2 до 15 тыс. долларов и бесплатно побывать в КНР. В стране им оплачивают питание и проживание.

Такие поездки организовывают агентства. Девушкам нужно сдать анализы и подойти по параметрам: от 18 до 30 лет, небольшой рост и вес, отсутствие вредных привычек и миловидное лицо.

По рассказам самих россиянок, менеджеры просят присылать им фотографии потенциальных доноров, а будущие родители из Китая выбирают девушек по анкетам. Также нужно пройти интервью с покупателями биоматериала.

Но донорство яйцеклеток в КНР вне закона. Процедуры проводятся не в аккредитованных клиниках, а на черном рынке, где девушкам не гарантируется безопасность. Китайские компании оформляют все как дарение, а не услугу. Врачи также не предупреждают доноров, что у них может быть бесплодие после процедуры или они могут умереть.