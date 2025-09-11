Жительница Петербурга залезла на чужой балкон и ударила горшком спасателя
В Санкт-Петербурге женщина залезла на чужой балкон и не захотела слезать оттуда. Когда спасатель, приехавший на выезд, попытался снять ее, она ударил его цветочным горшком по голове, сообщает «Фонтанка SPB Online».
За всей этой картиной наблюдали очевидцы. По их рассказам, сначала женщина разбила окно и вылезла на карниз. Затем она перебралась на чужой балкон, который не захотела покидать.
К тому моменту на место прибыли спасатели. Один из них забрался на балкон с помощью лестницы и попытался вытащить оттуда женщину. Однако она начала сопротивляться, стянула шлем со спасателя, а затем разбила о его голову цветочный горшок.
Между тем спасатель продолжил выполнять свою работу. Он начал затаскивать дебоширку в квартиру, в которой находились испуганные жильцы. В итоге женщина все же покинула балкон.
