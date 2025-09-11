Жительница Петербурга залезла на чужой балкон и ударила горшком спасателя

В Санкт-Петербурге женщина залезла на чужой балкон и не захотела слезать оттуда. Когда спасатель, приехавший на выезд, попытался снять ее, она ударил его цветочным горшком по голове, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

За всей этой картиной наблюдали очевидцы. По их рассказам, сначала женщина разбила окно и вылезла на карниз. Затем она перебралась на чужой балкон, который не захотела покидать.

К тому моменту на место прибыли спасатели. Один из них забрался на балкон с помощью лестницы и попытался вытащить оттуда женщину. Однако она начала сопротивляться, стянула шлем со спасателя, а затем разбила о его голову цветочный горшок.

Между тем спасатель продолжил выполнять свою работу. Он начал затаскивать дебоширку в квартиру, в которой находились испуганные жильцы. В итоге женщина все же покинула балкон.

